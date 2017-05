Disponible depuis le 7 février 2017 sur Steam, Splashteam (développeur) et The Sidekicks (éditeur) annoncent que le jeu "Splasher" sera disponible sur Switch en fin d'année. Pour rappel, c'est un jeu de plateforme 2d plein d'humour, orienté arcade - action. Je vous invite à regarder le très bon test d'Anakaris pour vous faire une idée: http://www.gamekyo.com/group_article45849.html

posted the 05/18/2017 at 08:18 PM by clad057