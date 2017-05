Dans la boutique japonaise en ligne de My Nintendo, on découvre qu'il sera possible bientôt d'acheter l'emballage vide du bundle Nintendo Switch + Splatoon 2. Vous avez bien lu : l'emballage VIDE du bundle, et cela au prix de 540 yen (soit plus ou moins 4€). Une initiative qui surprend et devrait permettre surtout aux spéculateurs de faire leurs propres bundles à revendre sachant qu'en plus des Joy-Con vert néon et rose néon qui sont inclus dans le pack au Japon, contrairement à l'Europe, il est aussi possible d'acheter les trois planches de stickers pour 460 yen soit plus ou moins 3,70€ (autre élément du bundle japonais).