Voici une Rumeur autour de la Saga Shenmue :Le PDG de Just Add Water a confirmé que les versions Remastered des deux premiers Shenmue étaient bien en préparation, en déclaratnt que les projets étaient bien réels. Pour information, Stewart Gilray est à la tête du Studio basé à Otley, au Royaume-Uni, à qui l’on doit différents titres sortis sur Ps3 et PC, notamment des jeux de la série Oddworld. En attendant maintenant une annonce officielle…Source : http://segabits.com/blog/2017/05/17/rumor-shenmue-hd-remasters-are-real-says-just-add-water-ceo/

Who likes this ?

posted the 05/18/2017 at 06:14 PM by link49