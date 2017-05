Quelques images ont été dévoilées, montrant rapidement l'envers de la production et quelques concept-art.Jamais avare en productions originales, de 13 Reasons Why en passant par les futurs Defenders, Netflix vient de dévoiler un nouveau projet. Il s’agit cette fois-ci d’un préquel de The Dark Crystal, film de fantasy culte réalisé par Jim Henson et Frank Oz en 1982, dévoilé dans un court teaser-making-of.Cette mini-série prévue en 10 épisodes débutera son tournage au Royaume-Uni et présentera un myriade de créatures fantastiques, créées par le Creature Shop de Jim Henson et Brian Froud — deux figures qui ont travaillé sur le film original. Les aventures se situeront avant le film de 82, même si peu de précisions ont été données.si l’on en croit les dires de Cindy Holland, vice-présidente des contenus originaux de Netflix. Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment.Merci Netflix