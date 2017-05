Orphelins de grands jeux de tennis depuis Top Spin 4, réjouissez-vous : son héritier spirituel est actuellement en préparation pour combler le vide. Prévu pour 2018 sur consoles et PC, Tennis World Tour scellera l'alliance entre Bigben et le studio Breakpoint, un studio de développement qui compte dans ses rangs de nombreux vétérans ayant participé au développement de la série Top Spin par le passé.



C'est notamment le cas de Pierre André, game designer sur Tennis World Tour et ancien producteur sur le jeu-référence de 2K Sports, qui ne cache pas son envie d'un retour aux sources dans son allocution.



"Cela fait des années que nous voulions créer un nouveau jeu de tennis, successeur spirituel de Top Spin 4. Les évolutions techniques nous permettent de créer une simulation ultra réaliste telle que nous la rêvions."



A voir évidemment manette en mains, même si on nous promet un gameplay exigeant pour rythmer les échanges, la représentation de différents styles de jeu mais aussi et surtout la possibilité de suivre la carrière d'un joueur pro. Plus d'une trentaine d'athlètes du tableau masculin et féminin seront de la partie, dont l'illustre Roger Federer, mais aussi Gaël Monfils, Angélique Kerber et Garbiñe Muguruza. Il faudra cependant patienter jusqu'au mois d'août et la gamescom 2017 pour davantage d'informations au sujet du jeu.