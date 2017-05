Comme d'hab je vous partage 3 vidéos sur le multijoueur de Resident Evil 6, au menu de ce soir :



-En entrée, un carnage de Headshots avec Jake Muller (extra 1), j'ai mis du Rap US comme musique car ça colle un petit peu avec la tenue fashion street de Jake ou encore avec son tempérament un peu impulsif et provocateur.







-Comme plat de résistance du 1 V 1 à mort sur différentes maps du jeu et contre différents joueurs :







-Et en dessert, un carnage de tête mais cette fois avec mon Main character (Leon Ex2) j'ai mis la musique Becoming Insane que j'ai découvert sur un montage de prince of persia récemment et j'ai voulu faire un pseudo truc romantique entre Ada et Leon au passage mais bon...



Bon visionnage.