Voici de nouvelles infos sur Resident Evil : Revelations PS4/ONE.Au programme et sans surprise un framerate du tonnerre, du 1080p, tous les dlc inclus et un nouveau stage pour le mode commando : Ghost Ship Chaos !Le niveau Ghost Ship était déjà extrêmement difficile dans la version classique du jeu (vous vous rappelez de la puissance et de la longueur du combat contre le Tyran tout noir a la fin du niveau? ou de la souffrance pour arriver jusqu'à lui?) mais alors là, Capcom nous promet un niveau encore plus fou voir interminable même pour les joueurs les plus émérites.Pour Resident Evil : Vendetta voici les nouvelles informations qu'on apprend grâce à Famitsu qui on eu la chance d'interviewer les créateurs du film :- Leon et Chris montreront un franc esprit de camaraderie dans cette aventure.- Contrairement à ce que l'on a pu observer dans Resident Evil 6, où Chris luttait sans cesse et que tout allait bien pour Leon, Vendetta inversera les rôles.- L'équipe a voulu mettre l'accent sur le côté vulnérable de Leon.- Makoto Fukami, scénariste du film, préfère le style action assumé des épisodes 4, 5 et 6 plutôt que celui basé sur l’horreur.Et surtout le nouveau Trailer :