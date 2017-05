Voici une Rumeur autour du jeu Scalebound :Aujourd’hui, on a appris que Microsoft avait redéposé la marque. Certaines rumeurs voudraient que le titre soit développé par un Studio proche de Microsoft et serait présenté de nouveau à l’E3 2017. Il y a peu, Brian Jarrard a déclaré qu’il travaillait sur quelque chose d’important, mais pas lié à la Saga Halo. Il se pourrait que le Studio 343 Industrie soit en charge de faire revivre le projet. Réponse à l’E3 2017, peut-être…Source : http://n4g.com/news/2058479/could-343-industries-be-working-on-scalebound

posted the 05/18/2017 at 04:24 PM by link49