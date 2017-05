C'est au cours de la Nordic Game Conference que Fumito Ueda (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) est revenu sur sa carrière avec David Polfeldt, managing director chez Massive Entertainment (The Division).



Durant cette petite conversation, Fumito Ueda a laissé entendre que son prochain jeu pourrait ressembler davantage à Shadow of the Colossus, c'est-à-dire un monde nettement plus ouvert :





"J'ai créé un monde plus ouvert pour Shadow parce qu'Ico était un jeu d'aventure se déroulant dans un petit espace - et j'ai passé 4 ans dans cet environnement fermé. Donc je voulais faire quelque chose de plus ouvert.

Quand j'ai terminé Shadow, il y a eu un moment où je me suis demandé si je reviendrais un jour à quelque chose de plus ouvert, ou peut-être que je devrais exploiter à nouveau un espace plus confiné, passer un moment plus intime avec quelque chose dans cet espace. C'est devenu le point de départ de The Last Guardian.

Maintenant que j'ai bouclé The Last Guardian, et que j'y ai consacré tant d'années, peut-être que je pourrais revenir à des environnements façon Shadow of the Colossus."

"Pour moi, ce n'est pas important de raconter tous les détails de l'histoire. Au Japon, il y a ce qu'on appelle un Haiku où vous n'expliquez pas certaines choses en détail et vous laissez les destinateurs (ndlr : joueurs, spectateurs etc.) comprendre par eux-mêmes ou utiliser leur imagination à partir de ce qui est présenté. Ça leur permet de créer leur propre histoire, et actuellement, je pense que c'est également un bon style d'expression pour les jeux vidéo. Dans le futur, quelqu'un pourrait découvrir un autre type de narration et une autre manière de raconter des histoires à travers le jeu, mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est une excellente façon de conter des histoires."



Pour Polfeldt, cela fonctionne à merveille et Ueda-san a affirmé que c'était intentionnel :



"Ça fait plaisir de l'entendre car c'était intentionnel de ma part. Dans certains films, l'histoire est tellement complète qu'il n'y a aucune fin à deviner puisqu'elle est déjà faite. Ce type de films ne laissent pas une impression durable."