Je suis en train de le refaire sur PS2 et je le trouve toujours aussi énorme. Même encore plus que dans mes souvenirs.Et c'est là ou je me dis que FFXV fait vraiment tâche en comparaison.Sur le net j'ai lu souvent, que certains avaient arrêter d'y jouer passer une quinzaine ou vingtaine d'heures de jeux car il se passait rien niveau histoire.Ce dont je suis pas vraiment pas d'accord...même si oui il n'a pas le rythme des précédents FF.Mais le scénario politique est quand même de qualité et c'est un vrai régal à suivre. C'est pas niais du tout et ça tranche avec nombre de J-RPG.Les persos hormi Vaan et Penelo sont vraiment attachant. Mention spéciale à Fran, Balthier et Basch.L'univers d'Ivalice est immense et son background est juste gargantuesque.Pour le système de combat avec les gambits, perso j'adore, même si le côté MMO offline peut déranger certains. Ça je peux le comprendre.Par contre ce système donne de nombreuses possibilités et face aux boss notamment ça peu devenir très tactique.Pour l'OST, certain thèmes, notamment dans les phases d'exploration, ne cassent rien mais d'autres sont juste énorme.Dans l'ensemble c'est une bonne OST.Niveau duré de vie c'est l'un des FF les plus long et plus difficile.Niveau exploration c'est sur ça change des couloirs de FFX et c'est une très bonne chose. Même si au final ce sont juste des successions de zones plus ou moins grandes.Au final cet opus est vraiment sous côté. Il rentre facilement dans mon top 5.Très décalé, mais excellent tout de même.