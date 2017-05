Salut une petite info pour les intéressés , J'ai réussi a avoir une réponses des développeurs derrière le jeu De-formers au sujet d'une éventuel version Switch ! Et clairement ils m'ont répondu qu'ils adorés la console , et que si les performances le permette , il aimeraient beaucoup le porter sur Switch ! Pas réussi a trouvé le moteur utilisé , mais la Switch avec quelques compromis pourrait probablement etre capable de le faire tourner !

posted the 05/18/2017 at 02:31 PM by butters