Salut tout le monde,



Je vends le lot de blu ray suivant: tout les blu ray sont comme neuf et n'ont aucune rayure





PREDATORS

TED NEUF SOUS BLISTER

X-MEN DAY OF FUTURE PAST

DEAD SPACE DOWNFALL

FAST AND FURIOUS TOKYO DRIFT

KILLER ELITE

LES IMMORTELS 3D STEEL BOOK

AVATAR



25€ le tout

En main propre sur paris ou envoie à ma charge en recommandé avec accusé de réception