Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem Echoes :Gamekult a testé le jeu et celui-ci obtient la note de 7/10. Pour rappel, le jeu sortira demain, soit le 19 mai. Une Edition Limitée, et deux Figurines Amiibo à l'effigie des deux Héros, seront également commercialisées le même jour...Source : https://www.gamekult.com/jeux/fire-emblem-echoes-shadows-of-valentia-3050841669/test.html

posted the 05/18/2017 at 01:29 PM by link49