Voici les Résultats d’un Sondage paru dans le magazine Famitsu :20. Soul Calibur V (PS3/360) - 98pt19. Dead or Alive 5 Last Round (PS4/PS3/XBO/PC) - 109pt18. Under Night In-Birth Exe:Late[st] (Vita/PS4/PS3/AC) - 111pt17. Garou: Mark of the Wolves (Vita/Switch/PS3/PS2/360/NG/DC/AC/iOS/Android) - 124pt16. Moero! Justice Gakuen (DC/AC) - 125pt15. Ultimate Marvel VS. Capcom 3 (Vita/PS4/PS3/XBO/360/PC) - 130pt14. Hokuto no Ken ~Shinpan no Sousousei Kengo Retsuden~ (PS2/AC) - 132pt13. Tekken 7: Fated Retribution (AC) - 136pt12. Guilty Gear Xrd -SIGN- (PS4/PS3/PC/AC) - 139pt11. Under Night In-Birth (AC) - 140pt10. Virtua Fighter 2 (PS3/PS2/360/SS0PC/AC) - 154pt09. Capcom VS. SNK 2 Millionaire Fighting 2001 (GC/PS2/XB/DC/AC) - 163pt08. Vampire Savior: The Lord of Vampire (PSX/SS/AC) - 172pt07. The King of Fighters XIV (PS4) - 180pt06. Street Fighter V (PS4/PC) - 191pt05. BlazBlue: Central Fiction (PS4/PS3/XBO/AC) - 230pt04. Street Fighter III (DC/PS2/AC) - 152pt03. Street Fighter IV (PS4/PS3/360/PC/AC) - 254pt02. Guilty Gear Xrd -Revelator- (PS4/PS3/PC/AC) - 266pt01. Street Fighter II (Super Famicom/AC) - 383pt.On remarque que la licence Street Fighter est fortement représentée. On verra ce que ça donne avec le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers sur Nintendo Switch la semaine prochaine…Source : http://www.gonintendo.com/stories/280421-famitsu-reader-survey-shows-the-top-20-best-fighting-games-of-all