Un bon drama également avec Ishihara Satomi. 10 épisodes de 45min chacun, dispo sur le blog de la Kehai Fansub (inscription gratuite requise). Personnellement j'ai bien aimé.Misaki et Hazuki sont deux sœurs aux personnalités complètement opposées. Misaki est sérieuse, travailleuse, elle a sacrifié ses rêves contre la promesse de la stabilité tandis qu'Hazuki vit plus librement et, aux yeux d'Hazuki, de façon irresponsable. Néanmoins lorsque Misaki découvre qu'elle est enceinte et décide de donner naissance à son enfant, sans prévenir son entourage, elle décide de prendre sa vie en main. Et également de s'installer chez sa grande-soeur, ce que celle-ci n'accueille pas exactement avec enthousiasme...