"Petite" satisfaction-fierté: le trophée Platine vient de tomber !Je souhaite réellement bonne chance à ceux qui le tenteront car les trophées/succès "Saint" et "Messie" sont un cauchemar à débloquer !: Terminer le jeu en mode Psychose (c'est à dire sans sauvegarde): Terminer le jeu en mode Psychose sans recharger la batterie du caméscopeCa m'a pris 4 jours et la neuvième tentative fut la bonne !Ca faisait longtemps que je ne connaissais pas autant un jeu par coeur ainsi que ses zones obscures ! (indispensable pour économiser la batterie).Je dois aussi connaître pratiquement toutes les morts possibles tellement le jeu m'a trollé !Là, je rigole mais en vrai, j'étais plus qu'énervéC'est un des rares jeux où il faut mettre la luminosité au max !Mais même avec ce "stratagème", c'est super tendu !Bref, je dis avec grand plaisir adieu à ce jeu, adieu Marta, Laird et Val qui m'ont bien fait ch... !!Les modes Psychose de Outlast 1 et de son DLC sont quand même bien plus simples et plus rapides à réussir.Là, il vous faut au moins 2h15-2h30 et heureusement que l'on peut mettre pauseRed Barrels devrait penser quand même à autoriser à passer les cutscènes car se retaper l'intro ou d'autres scènes interminables, ça coupe méchamment le rythmeSur ce, Outlast 2 n'est pas un mauvais jeu mais son côté un peu trop ouvert (surtout la 1ère partie du jeu) m'a quand même super refroidi (Je dois aller où ?! Et le temps de réfléchir bam, on est mort !)Encore bonne chance aux masochistes qui tenteront le challenge