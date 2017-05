Du très très lourd également vu le casting (mes deux acteurs coréens préférés). Donc un très très bon duo ! 20 épisodes d'1h chacun, dispo sur le blog de la wangbifansub. L'un de mes dramas favoris !« The Heirs » est un drama retranscrivant les aventures et relations de riches héritiers de chaebols auxquels la jolie mais pauvre Cha Eun Sang se retrouvera mêlée bien malgré elle.Ceux qui veulent la couronne doivent en supporter le poids !Héritier du groupe Empire, fils illégitime du président Kim Nam Yun et fiancé à la jeune héritière Yu Rachel, Kim Tan a grandi dans l'ombre de son frère aîné Kim Won qui contrairement à lui prend son travail au sein de l'entreprise très au sérieux. Alors qu'il effectue ses études aux États-Unis où il a été envoyé par son frère considérant sa présence comme une menace à sa position, Kim Tan fait la rencontre d'une jeune fille nommée Cha Eun Sang pour laquelle il développera peu à peu des sentiments. Mais dès leur retour en Corée, celui-ci découvrira vite qu'elle n'est autre que la fille de la gouvernante muette travaillant pour sa famille.Suite à divers concours de circonstances, Eun Sang fera également la rencontre de Choi Yeong Do, ennemi juré de Kim Tan et héritier d'une grande chaîne hôtelière qui fera ainsi naître un triangle amoureux entre tous les trois.Tout au long de l'histoire, ce drama suivra les aventures de ces jeunes riches semblant tout posséder excepté leur liberté...