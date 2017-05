"Plus que le mode Hoops / Basket vite fait (on chope l'adversaire pour rentrer des paniers), c'est clairement le Volley qui a eu les faveurs des journalistes européens réunis pour la cause. Déjà parce qu'on peut y jouer jusqu'à quatre là aussi, mais aussi parce qu'il répond à tous les critères du bon party game : des règles simples et un zeste d'injustice, quand la balle finit par vous exploser à la gueule à force d'avoir subi trop de smashs. Placés de part et d'autre du filet, les participants multiplient les contres, les rattrapages in extremis et les charges du ballon (avec une chope) pour mieux le renvoyer dans l'autre camp. Une bonne surprise, même s'il vaut mieux opter pour une jouabilité classique là encore, vu la mobilité que ce mode de jeu exige. Bref, si la profondeur du jeu de base vient à faire défaut sur la longueur, on pourra toujours se trouver une ou deux distractions pour continuer à relancer ARMS. Tant mieux, deux phases de test en ligne se profilent le weekend du 27-28 mai et celui du 3 au 4 juin pour se faire la main. Ou en l'occurrence le bras."