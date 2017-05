On continu les petites vidéos avec Killer is Dead et son combat de boss du chapitre 10 face à Tommy le train. Un combat assez chaud à aborder. Ici pas de chorés, juste le combat fait dans les règles de l'art.



Par la suite viendront un petit combat contre des mobs de Killer is dead, du Bayonetta 2 et un autre de Rising. Puis je me mettrai sans doute enfin à des combats de Nier Automata.