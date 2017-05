Ca spécule à fond a quelques heures du reveal.

Et on voit apparaitre sur la toile de plus en plus de "leak".... Grosses pincettes de rigueur mais a quelques heures du reveal, en tant que fan inconditionnel de Destiny, je trouve ca vraiment sympa tout cet engouement outre-atlantique.

oui, parce qu'en france c'est un peu mort lol



*Alors j'ai envie de commencer par le leak qui me fait le plus rever mais selon plusieurs personne sur reddit ou neogaf, on annonce un bon graphique ENORME entre D1 et D2 et attention, beaucoup le compare à..... HORIZON ZERO DAWN!

Honnetement, ca ne me parrait pas impossible du tout impossible. Le 1 etait deja un modele avec en plus, le support de la old gen qui l'empechait de briller comme il se doit.



*Ensuite, il semblerait qu'on ait toujours 3 slots pour les armes MAIS, le premier est pour l'arme principale (avec l'arrivée des SMG) par contre, ce ne sera que des degats cinetique.

LE second sera aussi reservé aux armes principale mais avec degats élémentaires.

Le troisieme sera pour tout ce qui est lance roro, fusil a fusion, fusil a pompe, fusil de sniper etc...



*une nouvelle arme pourra aussi etre mise dans ce troisieme slot. il semblerait qu'elle soit dans le reveal trailer mais personne ne l'a vu



*Pas de lancement sur Steam mais sur battle.net



*Escouade de 4



*Gros changements pour les doctrines.

les arcanistes devrait avoir une bulle mais contrairement a celle des titans, elle ne servira pas de bouclier mais ce sera plutot pour les perks (béné, armure, armes de lumiere)

L'arca toujours verra sa rez se transformer en épée de feu



le chasseur bladedancer se verra remplacer par un arc electrique.



Le titan abyssal n'aura plus de bulle mais un bouclier a la captain america



*le jugement d'osiris va disparaitre pour etre remplacé par le jugement des Neufs



*le niveau de lumiere max sera le niveau 20



*l'histoire devrait durer une quinzaine d'heure, ce qui parait court mais il semble que le EndGame est encore plus complet qu'avant.



*beaucoups de joueurs n'ont pas été tres loin dans D1 à l'époque et n'ont meme pas eu le temps de looter de l'exotique, c'est pourquoi on devrait en looter des le debut de l'histoire



*on parle de la terre comme theatre majeur des operations, avec la lune et saturne (on parlait de jupiter il y a quelques temps?)



*le passerau ne se debloquera qu'a la fin du jeu



*les corrompus seraient de retour





Voila, je pense que c'est un bon condensé de ce que j'ai pu lire pour ceux qui ne chassent pas les rumeurs sur le net.

C'est a prendre avec des pincettes mais ca donne de quoi discuter en attendant ce soir héhé