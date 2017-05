Trails in the sky 3 propose une autre façon de progresser dans le jeu à savoir l’exploration de Phantasma une réalité alternative sous forme d'un donjon découpé en plusieurs parties qui servira surtout de prétexte à nous proposer du gameplay en dehors des instants de narration.Ici pas de monde à parcourir ,pas de villes, pas de pnj.Les combats en hard en tout cas sont assez corsés de manière général, et mettra bien en valeur votre maîtrise de l’optimisation des persos ainsi que celle du système de combat.J’ai personnellement été déçu de cette orientation donjon Rpg dans un premier temps, puis au fur et à mesure que l’on progresse on s’y fait. L’exploration est très agréable quoique fortement linéaire mais parsemée de dialogues et de portes « Memory Doors » qui sont l’occasion d’en apprendre plus sur ce qu’il advient des personnages le plus souvent après les événement du second opus mais pas toujours, il y à aussi quelques mini jeux comme la pêche ou du shoot.La plupart du temps pour progresser dans l’histoire il faudra trouver un objet clé ou une orbe permettant de libérer un de vos anciens compagnon, un mini jeu qu’on peut se faire est de deviner qui se retrouve enfermer dans le dit cube^^Il est possible de revenir à la base se guérir et faire des achats à tout moment ou de reformer son équipe selon son envie, et de revenir au dernier endroit débloquer et poursuivre son aventure et se re téléporter au dernier check point débloqué, la gestion des déplacement est très fluide et évite souvent des allers retours inutile.Je regrette personnellement que l’on ne puisse amener que notre équipe lors de l’exploration et qu'en plus Kevin et Ries sa partenaire nous sont le plupart du temps imposé ( logique), cela fait rater quelques dialogues notamment ceux character spécifiques contres certains boss et puis je trouve ça con d’explorer un monde inconnu et dangereux à 4 pendant que le reste de la bande glande à la base^^Les Memory doors sont « cachées » dans divers endroits de Pantasma une fois les conditions remplies,( le plus souvent amener le bon perso), vous apprends un plus sur le personnage concerné et peuvent très longues, parfois plus de 1 heure sans gameplay.Elles sont parfois intéressantes mais peuvent aussi très soporifiques selon les affinités avec le personnage concerné.Il y a parfois des minis jeux comme du shoot ou de la pêche par exemple. on peut également s’y téléporter quand on veut, histoire de pouvoir y revenir facilement ou d’avoir un raccourci supplémentaire à l’intérieur du donjon.Finalement le jeu est censé approfondir le personnage de Kevin mais il est tellement cliché vu et revu que finalement, faire jeu ou pas n’apporte pas grand-chose finalement en terme de révélation,Je trouve que c’est un bon perso secondaire mais ne perso principal je m’y sens peu attaché.Si je suis déçu quelque peu du jeu qui est une sorte de bonus aux 2 autres plus qu’une véritable suite ,le jeu se laisse jouer tranquille et les Flashbacks des memory doors sont sympa. Il ne m’aura pas marqué plus que cela contrairement à ses deux prédécesseurs faute à un Kevin qui m’indiffère et le manque d' un côté épique au jeu qui ne décolle jamais.Un épisode pour moi dispensable mais qui vaut quand même largement le coup de faire pour les boss,la musique et les Memory doors des ses personnages favoris et pour découvrir le passé de Kevin si cela intéresse quelqu’un sur terre