News Ps4/X1/Switch/Vita/3DS













Marvel annonce qu'ils feront une série de Variant Covers du jeu en s'inspirant et incluant les différents personnages du jeu, mais ce n'est pas tout, nous avons déjà la liste et le nom de ces couvertures, ce qui pourrait être un énorme indice concernant les personnages Marvel qui seront dans le roster du jeu : Marvel annonce qu'ils feront une série de Variant Covers du jeu en s'inspirant et incluant les différents personnages du jeu, mais ce n'est pas tout, nous avons déjà la liste et le nom de ces couvertures, ce qui pourrait être un énorme indice concernant les personnages Marvel qui seront dans le roster du jeu :











1. ALL-NEW GUARDIANS OF THE GALAXY #72. AMAZING SPIDER-MAN #313. AVENGERS #104. BLACK PANTHER #175. CHAMPIONS #116. DEFENDERS #47. DOCTOR STRANGE #248. GENERATIONS: BANNER HULK & THE TOTALLY AWESOME HULK #19. GENERATIONS: THE UNWORTHY THOR & THE MIGHTY THOR #110. HAWKEYE #911. I AM GROOT #412. INVINCIBLE IRON MAN #1013. MIGHTY THOR #2214. ROCKET #415. SECRET EMPIRE #816. SPIDER-MAN #1917. SPIDER-MAN/DEADPOOL #2018. THANOS #1019. THE MIGHTY CAPTAIN MARVEL #820. VENOM #153