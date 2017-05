Le studio derrière AeternoBlade II a lancé depuis ce matin sa campagne de crowdfunding sur Indiegogo et on ne peut pas dire que ça se bouge puisqu'ils n'ont recolté pour le moment que 365 dollars sur les 30 000 demandés. Il faut dire que le premier fut une belle croute et que Indiegogo n'est ptete pas le meilleur site pour financer un jeu video.Le jeu est prevu sur PS4, One, Switch et PC avec une version boite si on lache 60 dollars (ce qui veut dire qu'il y a certainement tout de meme un ptit éditeur pas loin).Liens de leur campagne https://www.indiegogo.com/projects/aeternoblade-ii/#/