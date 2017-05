Salut les gamers...

En plein demenagement....je viens de retrouver un billet d'essai de 14 jours sur le Live

Je pense que c celui donne avec ma One Halo5.



Je ne l'ai pas jete, donc je pense qu'il n'est pas utilisé.



Un petit commentaire et je vous l'envoie en MP

Soyez sport et pensé au copains