Voici une Rumeur autour de la Saga Shenmue :Une photo postée sur Twitter permet de raviver les rumeurs concernant l'annonce future des jeux Shenmue 1 & 2 HD Remaster. D’autres estiment qu’il s’agit plus d'une amorce d’annonce de la présence du jeu Shenmue III à l’E3 2017. Quoi qu’il en soit, il faudra se montrer encore un peu patient, du moins, jusqu'en juin…Source : https://twitter.com/ps4newks/status/864898597002788865

Like

Who likes this ?

posted the 05/17/2017 at 05:55 PM by link49