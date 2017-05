HTC a promis que son prochain casque de réalité virtuelle Vive 2 serait une révolution... Mais pour cela, la marque compte désormais prendre le temps qu'il lui faudra pour mettre au point un dispositif qui répond à l'ensemble (ou à défaut, à la majeure partie) des attentes des utilisateurs, parfois déçus de l'expérience proposée par la première génération.



Il faut dire que les HTC Vive et Oculus Rift ont rapidement déçu le public : dès le départ, ils se sont affichés à des prix relativement élevés, tout un impliquant l'investissement encore plus important dans un PC capable de les alimenter en contenu. Puis, le hardware au coeur de ces casques a laissé quelques regrets, notamment au niveau de la définition d'image proposée, du motion sickness omniprésente et finalement, du peu d'expériences réellement immersives proposées.



Pour répondre à toutes les attentes des joueurs, HTC envisage de mettre les bouchées doubles avec son Vive 2, mais cela prendra du temps. Alors qu'on s'attendait déjà à voir une nouvelle version du casque au CES de Las Vegas ce début d'année, HTC s'était uniquement focalisée sur des accessoires.



Désormais, il se pourrait que le Vive 2 ne soit pas disponible avant l'horizon 2018, le temps de voir le parc informatique se renouveler et de miser vers des configurations capables de gérer plus facilement la 4K et donc de répondre aux besoins de la réalité virtuelle de façon standard. On sait déjà que l'un des principaux efforts sera de faire grimper le casque en résolution, la question du fonctionnement sans fil pourrait également être au coeur du sujet, quant à la baisse de prix, on ne peut que l'espérer sans trop y croire.