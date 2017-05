La bande annonce finale du dernier Transformers sous la tutelle de M.Bay viens d'être dévoilée. et cette nouvelle bande-annonce met Bumblebee au centre du film. Maintenant qu’Optimus Prime est passé du côté obscur après avoir été "rebooté" par sa créatrice, l’Autobot jaune à la cool attitude s’impose en leader et en héros. En salle le 28 Juin.

posted the 05/17/2017 at 04:11 PM by link571