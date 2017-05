Fallen Legion: Sins of an Empire sur PlayStation 4 et Fallen Legion: Flames of Rebellion sur PS Vita, les RPG aux graphismes 2D se rapprochant d'un Vanillawares et au gameplay proche de Valkyrie Profile, sortiront le 25 Juillet en Occident vient d'annoncer le studio YummyYummyTummy.Pour rappel chaque jeu aura son propre point de vue, ses propres niveaux et ses propres boss.Dans Fallen Legion: Sins of a Empire sur PlayStation 4, vous dirigez la princesse Cecille partant restaurer la gloire de l'Empire tandis que dans Fallen Legion: Flames of Rebellion sur PlayStation Vita vous contrôlez son rival, Legatus Laendur, qui dirige une armée pour renverser la famille royale.Les jeux auront aussi le droit a une version physique par LimitedRun sans plus de precision pour le moment.