Voici une Information concernant un jeu à paraître sur Ps4 :Square-Enix sortira sur le PlayStation Store le jeu Star Ocean : Till the End of Time à la base sorti sur Ps2 le 23 mai prochain, au prix de 20.99 dollars.Chez nous, il faudra apparemment compter 19.99 euros. Cette version contiendra des Trophées, et les fonctionnalités de partage et le Remote Play seront également de la partie…Source : http://gematsu.com/2017/05/star-ocean-till-end-time-ps4-launches-may-23-west