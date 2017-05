(Le duo gagnant de la Switch) (Le duo gagnant de la Switch)

Mario Kart 8 Deluxe, qui a plus que réussi ses débuts avec 550.000 ventes en deux jours

réalise un bien meilleur démarrage que Mario Kart 8 avec pourtant moins de consoles sur le marché.

Nintendo a venduen avril aux Etats-Unis...qui suffit amplement pour surclasser les ventes de PS4 et de Xbox One sur la même période. En ajoutant les 68.000 consoles de la famille Nintendo 3DS écoulées en avril,. Une base qui ne répond pas à la demande mais qui reste largement suffisante pour faire honneur au lancement de, dont 460.000 dans les rayons des magasins où aucun autre jeu n'a fait mieux durant le mois d'avril. Le succès est d'ores et déjà total pour ce portage, quiPrenant de l'avance sur le bilan mensuel de la NPD, Nintendo ajoute que The Legend of Zelda : Breath of the Wild a continué de bien se vendre en avril, comme en témoigne sa troisième place au classement mensuel des ventes de jeux...