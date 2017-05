Drama dispo sur asia choc (également traduit par la Sexy Asia Fansub que je recommande). 10 épisodes de 45min chacun. Lorsque j'ai commencé ce drama, je ne m’attendais pas un drama aussi bien ! Mais j'aime beaucoup les deux acteurs principaux donc pourquoi pas ... et Franchement c'était une bonne surprise ! A regarder sans hésiter ! Le "spin off" japonais Terminator(avec petit budget bien sur) même si dans l'ensemble les effets spéciaux sont bien réalisés pour un drama japonais. L'ost colle parfaitement au drama également !Matsushima Reiji est un éminent mais excentrique professeur de physique, spécialiste de l'étude de l'espace-temps et des trous noirs. Doté d'un QI de 245, il est aussi un excellent joueur de shogi. C'est d'ailleurs en jouant en ligne à ce jeu qu'il rencontre celle qui doit devenir sa femme, Ando Asahi, la chef du service des relations publiques d'une grande entreprise des technologies d'information.Fiancés, Reiji et Asahi filent l'amour parfait et leur mariage est imminent. Mais Reiji meurt soudainement, soit-disant dans un accident d'avion, mais en fait tué par un androïde venant de l'année 2113. Peu de temps après l'annonce du drame, Asahi encore sous le choc voit débarquer chez elle un sosie de son fiancé dont le comportement est plus que bizarre. Asahi n'a pourtant pas trop le temps de se poser des questions puisqu'on essaye sans cesse de la tuer. Heureusement, le sosie de Reiji fait tout pour la sauver. Ses capacités physiques se révèlent particulièrement exceptionnelles, rien d'étonnant puisqu'il s'agit d'un autre androïde envoyé dans le passé par un mystérieux "client" pour protéger Asahi.Cette dernière va bien entendu chercher à comprendre pourquoi elle est menacée et qui veille sur elle depuis le futur. Mais elle n'est pas la seule à s'interroger sur cette situation. Le policier Ashimo Isaku mène aussi sa petite enquête, tout comme Nanase, la sœur de Reiji, ou encore Hoshi Shinzo, un collègue d'Asahi...