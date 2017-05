On sait depuis un moment qu'un film Monster Hunter par Paul WS Anderson est en production, nous avions deja un aperçu des FX grace a une video postée il y a quelques temps. Aujourd'hui le synopsis et une première image ont été devoilés.Pour chaque monstre, il y a un héros.Nous suivons le quotidien d’un salarié un peu paumé dans la vie qui apprend qu’il est le descendant d’un ancien héros.Il doit voyager jusqu’à un monde fantastique pour devenir un Monster Hunter (chasseur de monstres), avant que ces créatures mystiques ne détruisent la Terre.

posted the 05/17/2017 at 11:58 AM by guiguif