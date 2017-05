Dispo sur viki en streaming légal. 16 épisodes d'1h chacun. Un très très bon drama (très bonne ost également) ! C'était d'ailleurs mon tout premier drama 100% coréen. (également appelé The Spring Day of My Life).Lee Bom Yi est une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années et sortant d'une phase terminale de sa maladie. Elle donne une nouvelle chance à la vie suite à une transplantation cardiaque, et s'emploie désormais à vivre pleinement chaque jour, en signe de gratitude envers son donateur.Kang Dong Ha est un homme d'une quarantaine d'années. Après avoir perdu sa femme dans un accident, il s'occupe donc seul de ses deux enfants.Lorsque Bom Yi rencontre par hasard Dong Ha, elle tombe amoureuse de celui-ci. Dong Ha, lui, est surpris de retrouver chez Bom Yi de nombreux traits similaires à ceux de sa défunte épouse. Ce que Bom Yi ignore encore, c'est que sa donatrice n'est autre que l'ex-femme de Dong Ha....