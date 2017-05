Voici une Information autour de la Saga Final Fantasy :Sqaure-Enix travaille actuellement sur les jeux Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy XII : The Zodiac Age. Cependant, ce ne sont peut-être pas les seuls anciens jeux que Square Enix veut faire revivre. Selon Takashi Katano, si Square-Enix devait relancer ces jeux sur les consoles récentes, il faudrait totalement les refaire, plutôt que de simplement sortir une version Remastered. Les jeux Final Fantasy VI et IX sont largement considérés par les fans comme parmi les plus grands jeux de la série, alors, si des Remakes complets de l'un ou l'autre de ces jeux sont prévus, ils devraient rencontrer un certain succès commercial...Source : http://gamingbolt.com/final-fantasy-6-8-and-9-remakes-teased-by-final-fantasy-12-the-zodiac-age-director