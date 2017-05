Rendez vous demain sur le twitch de Bungie pour un Stream d'une heure de Destiny 2. debut du stream a 19heuresa prendre avec des pincettes mais un membre de neogaf aurait eu des infos comme quoi- le 60fps serait confirmé- le jeu devrait etre Cross Save PS4-PC ou XBox - PC- Optimisé pour la PS4 Pro, la scorpio et....... La source du type a annoncé une!! un genre de ps4 pro ehanced pour rivaliser avec la scorpio (perso, si c'est vrai, je serais degouté)- Plein d'exclus PS4et ensuite, ce que Bungie a deja Twitter:- La fin du systeme de lumiere (plus de voyageur)- l'introduction d'une nouvelle classe d'arme: les SMGA voir... j'avoue c'est maigre comme infos mais en tout cas, c'est dingue a quel point l'info est bien verrouillée chez Bungie. il n'y a pratiquement pas de leak. Encore une fois, ca prouve a quel point les leaks sont juste du marketingP.S: je mets le post original du type de NeoGaf"I've heard a few things from a few folks who have played the game.- 60fps (from multiple first hand sources)- PS4 and PC Cross-Save (not Cross-Play), and Microsoft is holding back the Cross Save for XBox- Optimized for PS4 Pro,, and Scorpio- More exclusive PS4 content, again. Ugh.Can't reveal my sources, so feel free to disregard all of that as conjecture. I'm personally hoping that we get Cross-Save for all three platforms."