Nier est pour moi, mécaniquement, thématiquement, visuellement et narrativement une des plus grandes expériences que le média jeux vidéo est pu nous pondre et j’irai même plus loin en parlant tout média confondu. Il rejoint au panthéon des grandes œuvres qui auront marqué notre époque à côté de Metal gear solid, Akira, Evangelion, dark souls et comme toutes ces autres œuvres classiques qui nous éblouissent, Nier nous force à repenser les choses afin de leur donner un sens.Le postulat de base de nier automata est plutôt simple. Dans un futur lointain, les humains ont abandonné la terre et se sont réfugiés sur la lune à la suite d’une invasion extraterrestre de notre planète qui grâce à leur armé mécanique ont failli détruire la race humaine. L’humanité ne pouvant pas se permettre de perdre un être humain de plus décide de créer des androïdes afin de reprendre la terre.Le jeu traite de la perte de sens de notre monde et nous allons suivre 2B et 9S deux androïdes qui vont ensemble découvrir petit à petit notre monde, dans les bons côtés, mais aussi les mauvais. Il m’est difficile de parler du scénario de Nier Automata sans spoiler, donc je n’irais pas beaucoup plus loin.Les thèmes abordés dans le jeu sont nombreux, je les tairais actuellement, pour éviter de vous gâcher quoi que ce soit, mais Nier Automata va vous retourner émotionnellement, vous n’êtes juste pas prêt, mais encore faut-il lui laisser sa chance.Nier est une expérience qui mérite un peu de plus de 5h de votre temps… Car oui, c’est une œuvre complexe qui ne se laissera pas découvrir facilement, puisqu'il faudra finir le jeu cinq fois afin d’avoir une vue d’ensemble du jeu et comprendre la cohérence jusqu'au boutiste proposé par Yoko Taro et Platinum Games. Une fois les fins récupérées, je n’avais pas vu une telle puissance et réflexion sur le média du jeux vidéo et de notre position de joueurs depuis Metal Gear Solid 2, c’est une leçon de game design et de synesthésie ou tous vos sens seront mis à rude épreuve, le jeu va vous bousculer et va aller jusqu'au bout de ce qu’il souhaite raconter, mais sans jamais lâcher le joueur.La cohérence en terme de scénario est complète, mais aussi en terme de gameplay pure. Vous jouez un androïde, ôtez-vous la puce OS vous gratifiera d’un jolie game over, mangez un poisson vous tuera aussi, fait vous pirater et votre vision va devenir complètement folle et des exemples comme ca il y en a la pelle, du système de sauvegarde, à celui de téléportation, tout va trouver une justification en terme de gamedesign.Le semi-open world permet de laisser des temps morts afin de voir l’évolution de nos deux protagonistes et le tout contrebalancer par des scènes d’action frénétique qui ne vous laissera que peu de temps pour respirer de par ses joutes qui ne cesserons d’alterner entre beat’m all, shoot vertical ou horizontal (ou autres phases que je vais taire), quitte a bousculer le joueur, comme par exemple ce moment ou la caméra sera trop haute pour voir correctement l’ennemi et obligera le joueur a regarder sa petite carte en bas a droite afin de savoir ou se trouve l’ennemi et la encore ce n’est qu’un exemple parmi d’autre qui sort le joueur de sa torpeur habituel.Le jeu casse les codes de jeu d’action et remet en question sans cesse les actes joueurs, peut-on sortir humainement parlant grandis d’un tel massacre perpétrer par nos mains? Le jeu a chaque run, à chaque minute va avancer ses pièces sans aucune anicroche, le simple petit détail que vous allez remarquer et vous paraitre insignifiant vous arrivera plus tard dans la tronche, tel un électrochoc.Bien sûr comment ne pas parler de Nier Automata sans parler de sa magnifique OST, qui est une des plus belles jamais entendu, un véritable travail d'orfèvre. Le jeu pourra passer de drôle, à triste en quelque secondes sans que rien a l’écran n’est bouger et bien sûr, le tout vient magnifier certaines scènes qui de base ont vraiment de la gueule et qui les rendents carrément mythique (coucou la première heures et demi du Run C, qui démonte tout, climax sur climax)Je pourrais parler des heures de Nier Automata, Platinum Games et Yoko Taro ont poussé les voyants au vert à niveau démentiel. Je peux déjà dire que Nier Automata fera partie des œuvres qui auront marqué cette génération et qui à l’intelligence et la puissance de réellement faire avancer le media jeux vidéo. Merci a Platinum Games, merci Monsieur Taro, vous avez accouché d’une grande œuvre, certe par moment maladroit, de par une technique pas super, d’aller-retour qui peut être par moment ennuyant, mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’immense générosité que vous offrez dans cette grande œuvre humaniste jusqu’au boutiste.Nier Automata un jeu qui fait du bien