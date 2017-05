Voici une Information autour du jeu Phantom Dust :Pour le télécharger, il faut se connecter sur votre PC, ici par exemple : https://www.microsoft.com/en-US/store/p/phantom-dust/9pcdnbhr11mr et de sélectionner Get it now. Une fois cela fait, il suffit d’allumer votre Xbox One et d’aller dans Jeux et Applications, puis Prêt à télécharger. Le jeu sera alors dans la liste. A titre d’information, il pèse 9.86 Go…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=237049608&postcount=308