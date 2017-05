Il y a quelques jours, 343 Industries nous apprenaient qu'ils seraient bien présents lors de l'E3 2017 pour dévoiler un petit quelque chose qui devrait être le prochain DLC d'Halo Wars 2, mais qu'il était inutile d'attendre une annonce officielle autour d'Halo 6. Suite à cette déception pour les fans, certains se sont imaginés que Microsoft gardait une cartouche en stock pour le salon allemand ayant lieu fin Août, mais nous apprenons aujourd'hui que ce ne sera malheureusement pas le cas. Il faudra donc certainement attendre l'E3 2018 pour profiter des premières informations sur cet épisode qui devrait être beaucoup plus axé sur Master Chief, à moins que Microsoft prenne tout le monde par surprise avec une annonce hors d'un des deux plus gros salons occidentaux du jeu vidéo.

Like

Who likes this ?

posted the 05/16/2017 at 07:02 PM by gat