Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Ubisoft semble avoir encore une surprise à destination de la Nintendo Switch. On sait déjà que les jeux Steep, Rayman Legends : Definitive Edition et Monopoly for Nintendo Switch sortiront sur Nintendo Switch. Just Dance 2018 devrait sortir sur ce support. Il reste alors l’option Mario + Rabbids Kingdom Battle, toujours pas officialisée. Ou alors, voyons grand, la confirmation de Beyond Good & Evil 2 en exclusivité, même temporaire, sur Nintendo Switch. Réponse à l’E3 2017…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=250f0f399254ce72900480bc81429e79&t=1374987