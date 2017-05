cette année, la préparation du Festival de Cannes donne lieu à un drame autour du choix du jury de sélectionner deux films financés par la plate-forme américaine de vidéo à la demande : Okja, de Bong Joon-Ho, avec Jake Gyllenhaal, et The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, avec Dustin Hoffman. Ce qu’on leur a reproché : comme les séries, ces films ne devaient être diffusés qu’auprès des abonnés de Netflix, et pas en salle.Selon ses détracteurs, dont la Fédération nationale des cinémas français, Netflix « foule aux pieds » la chronologie des médias française, qui assure aux salles une exclusivité d’exploitation pendant les quatre premiers mois et impose un délai de trois ans avant toute sortie en vidéo à la demande par abonnement. La plate-forme menacerait donc le système de financement du cinéma français, auquel chaque diffuseur contribue en échange d’une « fenêtre » de temps d’exploitation.En réponse, Netflix a souligné que d’autres films sélectionnés à Cannes avaient déjà été privés de sortie en salle car les exploitants n’assurent pas bien la diffusion des films d’auteur. La plate-forme américaine a reçu le soutien de producteurs, avant de tenter une solution de compromis : les deux films sortiront seulement dans certaines villes pour un nombre de séances limité, assure l’entreprise. En réponse, le Festival a conservé les deux œuvres dans sa sélection, mais a rendu la sortie...