Cette version profitera évidemment des fonctionnalités de la machine, dont l'écran tactile qui permettra de lancer des sorts et naviguer dans les menus. Le soft étant compatible avec la PlayStation TV, vous pourrez également en profiter sur grand écran si possible. Dernier point, les trophées sont isolés de ceux de la version PlayStation 4 qui vient d'avoir une demo sur le PSN, ce qui offrira aux chasseurs de succès la possibilité d'acquérir un nouveau platine s'ils ont déjà obtenu celui de la version dédiée à la console de salon de Sony.Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas sera proposé à 14,99 € le 17 mai sur PS Vita.A noter que la version boite sortira chez LimitedRun en juillet meme temps que la version PS4.