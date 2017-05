Apres de multiples avis qui etait pluto encourageant, je m aperçois que ce jeux est une grosse daube. N en déplaise a certain, j ai cru devoir m ouvrir les veines apres 2h de jeu accompagné d une musique infâme, le tout saupoudré de pixels gênant. Bref, voici mon avis en quelques lignes, j attendrai un bayo 3 pour me réconcilier avec le studio. Peace.

posted the 05/16/2017 at 04:27 PM by trezert