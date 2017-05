Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem Echoes :L’embargo a pris fin. Voici les notes :- Gaming Nexus : 9.5/10- Vandal : 9.4/10- TheSixthAxis : 9/10- Nintendo Life : 9/10- Attack on the Fanboy : 9/10- God is a Geek : 9/10- GameSpot : 9/10- Nintendo World Report : 9/10- Gamereactor Spain : 9/10- Cubed3 : 9/10- Nomcoms : 8.8/10- CGMagazine : 8.5/10- Everyeye.it : 8.5/10- Wccfetch : 8.5/10- IGN : 7.8/10- GameRadar + : 8/10- Meristation :8/10- TrustedReviews : 8/10- FNintendo : 8/10- XGN : 8/10- IGN : 7.8/10- Multiplayer.it : 7.8/10- Destructoid : 7.5/10- GameInformer : 7/10Et quelques tests français :- Millenium.org : 8.3/10- Puissance-Nintendo : 16/20- ActuGaming : 8/10- Nintendo Town : 4/5- Jeuxvideo-live.com : 15/20Dont le test de Gameblog :Enfin, voici sa moyenne actuelle Metacritic :Le jeu sortira ce vendredi en Europe…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=1730f9be20e5b3def7bc9d8e4d42c7b4&t=1374897