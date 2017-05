Pour rappel, le titre de Frontier Developments est une simulation spatiale mettant le joueur aux commandes d'un vaisseau, vous donnant à explorer quelques milliards de systèmes. Elite Dangerous laisse le joueur libre de choisir le rôle qu'il veut dans cette immensité : chasseur de primes, explorateur, commerçant, pirate, etc...

