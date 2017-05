Avouez-le,une console retro sur HD c'est foutrement dégueulasse ! je me penché depuis un moment à prendre une TV Cathodique,une Sony de préference (c'est quand meme plus classePour le prix,trouvé sur le bon coin pour une bouchée de pain,8 eurosl'écran est d'assez bonne qualité,d'ailleurs j'en appelle aux experts de ces écrans pour savoir si quelqu'un était à meme de me donné ces réglages "service menu" pour l'image,le son etc',les réglages optimals quoi,je regarde sur Internet pas moyen de trouvé çasi ça se trouve mon image est dégueulasse sans que je le sache ^^'c'est un achat qu'il fallait faire pour l'avenir,ces TV se feront de plus en plus rares et mine de rien ça va devenir un objet "Vintage"PS : Le poids du bordel...attention,ma copine et moi pour le monté jusqu'au premier étage et ensuite jusque ma chambre,c'etait quelque chose,imposant et lourd,c'est inconsevable maintenant