Jeux vidéo

La fameuse franchise de football à sortie annuelle reviendra une fois de plus avec FIFA 18. Mais que serait un jeu de foot sans l’agrément de bons commentateurs ?



Pour égayer les matches, nous disposerons comme d’habitude depuis FIFA 07, de l’animateur Hervé Mathoux. Ce dernier nous confirme également via sa page Twitter le grand retour du trublion footballistique, Pierre Ménès. Le duo reviendra donc dynamiser le soft grâce à sa bonne humeur, déjà endiablée l’année passée. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne !



FIFA 18 sortira fin 2017 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.