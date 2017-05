Jeux vidéo

Mauvaise nouvelle pour les fans de Metal gear Solid 2, puisque nous apprenons le décès de l’acteur John Cygan, doubleur de Solidus Snake.



C’est par le biais du compte twitter de son amis et collègue Michael Chiklis que l’annonce a été rendue publique le weekend dernier. Ce dernier déclare ainsi : « John Cygan, l’un de mes plus proches amis au monde est décédé. Il est impossible pour moi et ma famille de trouver les mots adéquates décrivant l’ampleur de cette perte ».



John Cygan, l’un des doubleurs de Metal Gear Solid 2 est décédé à l’age de 63 ans.