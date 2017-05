Voici une Information concernant le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers :Famitsu a testé les jeux suivants :- Gears of War 4 (Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]- Guilty Gear Xrd: Rev 2 (Ps4/Ps3) – 9/9/9/9 [36/40]- Prey (Ps4/Xbox One) – 8/9/8/9 [34/40]- Gnog (Ps4) – 8/8/8/9 [33/40]- Hyper Light Drifter (Ps4) – 8/8/8/9 [33/40]- War Thunder : Premium Package (PS4) – 7/8/7/9 [31/40]- Marginal #4 : Road to Galaxy (PsVita) – 7/8/7/7 [29/40]- Ultra Street Fighter II : The Final Challengers (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]- Love of Ren’ai Koutei of LOVE! (PsVita) – 6/7/6/7 [26/40]- Box Up (3DS) – 5/4/4/7 [20/40]Le jeu récolte une note assez basse. A noter que Gears of War 4 sera bientôt disponible au Japon, le 25 mai 2017 précisément.Pour rappel, le jeu sortira le 26 mai prochain…Source : http://gematsu.com/2017/05/famitsu-review-scores-issue-1485