Un bon drama pour l'été également, c'est "frais". On passe un bon moment, le rythme est assez lent mais ça se regarde ! J'ai bien aimé dans l'ensemble ! (Avec Yamapi qui est selon moi le meilleur acteur japonais avec Matsumoto Jun). 11 épisodes de 45min chacun. Traduit par la Drama-Jinso-Fansub. Un bon casting (j'aime beaucoup Karina également).Mikuriya Asahi travaille comme photographe pour des mariages et des événements scolaires dans une ville située au bord de la mer.Chiyohara Natsuki travaille dans un célèbre restaurant italien à Tokyo. Le jour de ses noces, son futur mari rompt avec elle et rencontre pour la première fois Asahi, qui a été embauché pour photographier le mariage.Natsuki, déprimée, accepte une invitation d'Asahi pour travailler comme cuisinier dans le restaurant Aoyama situé dans la ville natale d'Asahi. Là-bas, elle se lie d'amitié avec Taniyama Hanae qui est secrètement amoureuse d'Asahi depuis 10 ans. Malheureusement pour elle, Asahi la voit seulement comme une amie. Ayant découvert l'amour de Hanae pour Asahi, Natsuki encourage Hanae et essaie de l'aider à capturer le cœur d'Asahi.Cependant Asahi n'arrive pas oublier son ex-petite amie Ichikura Kasumi qui a soudainement disparue il y a trois ans. Chacun a un amour inoubliable dans son cœur. Mais avec l'arrivée de l'été, un nouveau départ s'annonce ....