Excellent drama également, j'ai beaucoup aimé ! Avec Yoo In Na qui est selon moi la plus belle actrice que je connais ahah. Elle crève l'écran !!! 16 épisodes d'1h chacun. (dispo sur asia choc, traduit par la Mystery Fansub). Très bonne OST également !Ce drama romantique et mystérieux raconte un meurtre et une histoire d'amour se produisant au sein d'un hôtel de luxe.Nam Sang Hyo est la gestionnaire du département des mariages du Secret Hotel. Elle est perfectionniste et possède une forte personnalité.Sa route croisera à nouveau celle de son ex-mari Gu Hae Yeong, venu comme client de l'hôtel afin d'y organiser son nouveau mariage. Tous deux ont été amoureux et mariés 7 années auparavant, mais ont divorcé avant même de fêter leur 100e jour de mariage. Un cas de meurtre à l'hôtel se mettra en travers de ce nouveau mariage, laissant les deux protagonistes dans des situations inattendues.Par ailleurs, Yeo Eun Ju est une jeune femme ambitieuse travaillant comme gestionnaire des relations publiques à l'hôtel, et Jo Seong Gyeom est le directeur de l'hôtel et chef de Sang Hyo. Le meurtre ayant engendré une véritable crise à l'hôtel s'avèrera par la suite être lié à l'histoire personnelle de ce dernier...